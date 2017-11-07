Названы 10 самых популярных запросов при аренде загородного жилья на Новый год
На первом месте, конечно же, ёлка.
Российский сервис аренды жилья Tvil.ru выявил самые популярные требования гостей при аренде жилья для загородного отдыха на Новый год-2018.
Рейтинг составлен по результатам анализа запросов арендаторов жилья для новогоднего отдыха.
В топ-10 самых популярных запросов арендаторов загородного дома на Новый год входят ёлка, отопление, наличие бани, бассейн, бильярд, караоке, WiFi интернет, мангал, каток и отсутствие хозяев в гостевом доме.
В идеальном арендованном жилье также должен быть камин, а дом должен быть с видом на лес и речку.
Иногда спрашивают про наличие пианино в загородном доме, а также можно ли взять с собой домашних животных.
В Сочи вместо ёлки требуют мандариновое дерево. Для отдыха в Карелии спрашивают про катание на оленях и собачьих упряжках, на Селигере — про зимнюю рыбалку, а в Адлере — про бесплатный трансфер для катания в Красной Поляне.
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