новости
новости
Регистрация
В поселке под Тулой в мусоре найдено тело новорожденного ребенка

В поселке под Тулой в мусоре найдено тело новорожденного ребенка

Установлено, что маме малыша всего 15 лет.

Как стало известно Myslo, тело мальчика обнаружили в мусорном баке в поселке Ломинцевский Щекинского района вчера, 6 ноября.

Причина смерти младенца пока не установлена. В пресс-службе регионального следственного комитета эту информацию подтвердили. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Известно, что матери ребенка всего 15 лет.

Семья, в которой росла малолетняя мама, вполне обычная. Но, как стало известно Myslo, семья имеет невысокий доход: отец девушки работает слесарем, мать - уборщицей.

Процессуальное решение пока не принято: неизвестна причина смерти. Проводятся следственные действия и экспертизы. От них будет зависеть решение по делу.

был случай

До сих пор не найдено тело малыша на тульской городской свалке. Напомним, этим летом по подозрению в убийстве своего маленького ребенка была задержана 29-летняя работница одного из тульских вузов.

Женщина находится под стражей.

По версии следствия, тулячка задушила ребенка подушкой, а когда малыш перестал подавать признаки жизни, положила его в пакет и выбросила в мусорку возле подъезда своей девятиэтажки.

Уголовное дело было возбуждено в Туле 31 мая.

О преступлении стало известно от сожителя задержанной. Он работает вахтовым методом в столице. По его словам, женщина уже высказывала угрозы об убийстве. В этот раз, 30 мая, она все же сделала это.

О содеянном она написала своему мужу в соцсети ВКонтакте. Он немедленно выехал в Тулу, но дома жены и ребенка уже не было.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
следственный комитетмертвый ребенокмамлолетняя мама

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулагорводоканал» расторгает договоры с управляющими компаниями Тулы
«Тулагорводоканал» расторгает договоры с управляющими компаниями Тулы
КонсультантПлюс ответит на ваши вопросы о больничном
КонсультантПлюс ответит на ваши вопросы о больничном
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.