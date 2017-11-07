В поселке под Тулой в мусоре найдено тело новорожденного ребенка

Установлено, что маме малыша всего 15 лет.

Как стало известно Myslo, тело мальчика обнаружили в мусорном баке в поселке Ломинцевский Щекинского района вчера, 6 ноября.

Причина смерти младенца пока не установлена. В пресс-службе регионального следственного комитета эту информацию подтвердили. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Известно, что матери ребенка всего 15 лет.

Семья, в которой росла малолетняя мама, вполне обычная. Но, как стало известно Myslo, семья имеет невысокий доход: отец девушки работает слесарем, мать - уборщицей.

Процессуальное решение пока не принято: неизвестна причина смерти. Проводятся следственные действия и экспертизы. От них будет зависеть решение по делу.

был случай

До сих пор не найдено тело малыша на тульской городской свалке. Напомним, этим летом по подозрению в убийстве своего маленького ребенка была задержана 29-летняя работница одного из тульских вузов.

Женщина находится под стражей.

По версии следствия, тулячка задушила ребенка подушкой, а когда малыш перестал подавать признаки жизни, положила его в пакет и выбросила в мусорку возле подъезда своей девятиэтажки.

Уголовное дело было возбуждено в Туле 31 мая.

О преступлении стало известно от сожителя задержанной. Он работает вахтовым методом в столице. По его словам, женщина уже высказывала угрозы об убийстве. В этот раз, 30 мая, она все же сделала это.

О содеянном она написала своему мужу в соцсети ВКонтакте. Он немедленно выехал в Тулу, но дома жены и ребенка уже не было.