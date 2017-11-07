В Тульской области задержали жителя Курска, подозреваемого в убийстве своего отца

Полицейские ГИБДД задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Сотрудники отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области получили ориентировку о том, что житель Курска, подозреваемый в убийстве, может ехать в Москву на пассажирском автобусе через наш регион.

Ночью сотрудники ГИБДД остановили автобус из Курской области для проверки и обнаружили там разыскиваемого. 37-летний мужчина был задержан и отправлен в свой регион.

По версии следствия, подозреваемый вечером 5 ноября поссорился со своим отцом. Мужчина предъявлял сыну претензии по поводу его постоянных пьянок и аморального образа жизни и даже выбил из его рук очередную порцию спиртного. Разозлившись на отца, подозреваемый ударил его ножом в шею.

От полученных колото-резаных ранений 60-летний потерпевший скончался на месте преступления.

– После этого злоумышленник вымыл руки и орудие убийства, надел куртку отца и ушел из квартиры. Погибшего обнаружила через несколько часов мать подозреваемого, которая приехала в квартиру сына, заподозрив, после телефонного разговора с ним и несвязных ответов, что что-то случилась, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Курской области.

Злоумышленник, купив билет на автовокзале, уехал в Москву. На пути в столицу его задержали тульские сотрудники ГИБДД.