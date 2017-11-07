новости
новости
Регистрация
В Тульской области задержали жителя Курска, подозреваемого в убийстве своего отца

В Тульской области задержали жителя Курска, подозреваемого в убийстве своего отца

Мужчина ехал в Москву на пассажирском автобусе.

Полицейские ГИБДД задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Сотрудники отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области получили ориентировку о том, что житель Курска, подозреваемый в убийстве, может ехать в Москву на пассажирском автобусе через наш регион.

Ночью сотрудники ГИБДД остановили автобус из Курской области для проверки и обнаружили там разыскиваемого. 37-летний мужчина был задержан и отправлен в свой регион.

 

По версии следствия, подозреваемый вечером 5 ноября поссорился со своим отцом. Мужчина предъявлял сыну претензии по поводу его постоянных пьянок и аморального образа жизни и даже выбил из его рук очередную порцию спиртного. Разозлившись на отца, подозреваемый ударил его ножом в шею.

От полученных колото-резаных ранений 60-летний потерпевший скончался на месте преступления.

– После этого злоумышленник вымыл руки и орудие убийства, надел куртку отца и ушел из квартиры. Погибшего обнаружила через несколько часов мать подозреваемого, которая приехала в квартиру сына, заподозрив, после телефонного разговора с ним и несвязных ответов, что что-то случилась, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Курской области.

Злоумышленник, купив билет на автовокзале, уехал в Москву. На пути в столицу его задержали тульские сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаКурск
Прочее
сотрудники ГИБДДубийствоподозреваемый

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть младенца в Тульской области: школьница скрывала беременность от родителей
Смерть младенца в Тульской области: школьница скрывала беременность от родителей
Президент России Владимир Путин наградил Владимира Груздева
Президент России Владимир Путин наградил Владимира Груздева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.