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Погода в Туле 6 ноября: туман и небольшие осадки

Погода в Туле 6 ноября: туман и небольшие осадки

Как полагают синоптики, днём температура воздуха составит + 7 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснением.

Местами возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью — от -2 до +3, днем - от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. с

сегодня, в 08:00 +3
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