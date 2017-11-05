Погода в Туле 6 ноября: туман и небольшие осадки
Как полагают синоптики, днём температура воздуха составит + 7 градусов.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснением.
Местами возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью — от -2 до +3, днем - от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление 745−750 мм рт. с
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