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В поселке Ялта Тульской области мужчина зарубил спящую мать и прятался на кладбище

В поселке Ялта Тульской области мужчина зарубил спящую мать и прятался на кладбище

32-летний мужчина был задержан по подозрению за совершение жестокого убийства.

2 ноября 2017 года в одном из домов поселка Ялта Воловского района обнаружено тело 52-летней женщины с рублеными ранами головы.

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и УМВД подозреваемого в совершении преступления удалось задержать «по горячим следам».

– Им оказался 32-летний сын погибшей женщины, – сообщает региональный следственный комитет.

По версии следствия, утром 2 ноября мужчина нанес своей спящей матери не менее трех ударов топором по голове.

Предварительно, на убийство сына толкнуло то, что мать ранее неодобрительно высказывалась в адрес его бывшей супруги.

Также проверяется информация о совершении подозреваемым угона принадлежащего его отчиму автомобиля.

– На раскрытие преступления были ориентированы сотрудники органов внутренних дел как в Воловском, так и в соседнем Богородицком районе, – рассказали в пресс-службе регионального УМВД. – Полицейские выяснили, что возможный злоумышленник, сын погибшей, может скрываться на территории кладбища и лесного массива неподалёку от районного центра.

В ходе дальнейшей работы удалось установить транспортное средство, на котором, вероятно, планировал передвигаться мужчина. При проведении оперативных и поисковых мероприятий было определено его точное местонахождение. Мужчину задержали.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:36 +1
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