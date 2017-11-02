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Пьяный житель Кимовска нецензурно обругал лейтенанта полиции

Пьяный житель Кимовска нецензурно обругал лейтенанта полиции

Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Кимовска. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек подозревается в оскорблении представителя власти.

Вечером 29 октября, возле магазина на улице Ленина в райцентре, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель в присутствии посторонних оскорбительно высказался в адрес командира отдельного взвода ППС полиции МО МВД России «Кимовский». Лейтенант полиции находился при исполнении должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Статья 319 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до сорока тысяч рублей и исправительные работы на срок до одного года.   

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +3
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