Пьяный житель Кимовска нецензурно обругал лейтенанта полиции

Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Кимовска. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек подозревается в оскорблении представителя власти.

Вечером 29 октября, возле магазина на улице Ленина в райцентре, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель в присутствии посторонних оскорбительно высказался в адрес командира отдельного взвода ППС полиции МО МВД России «Кимовский». Лейтенант полиции находился при исполнении должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Статья 319 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до сорока тысяч рублей и исправительные работы на срок до одного года.