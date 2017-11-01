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Главный полицейский Тульской области Сергей Галкин вручил школьникам паспорта
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Главный полицейский Тульской области Сергей Галкин вручил школьникам паспорта

Юные туляки побывали в дежурной части УМВД.

В Управлении МВД России по Тульской области торжественно вручили паспорта граждан РФ 19 юным тулякам. Свой главный в жизни документ они получили из рук начальника регионального УМВД Сергея Галкина и руководителей Тулы. С нынешнего года полицейские региона ввели подобную традицию.

Таким образом в полиции поощряют подростков, отличившихся в учебе и во внешкольной деятельности. 

Помимо самого вручения главного документа юные туляки узнали о работе органов внутренних дел Тульской области, побывав в дежурной части УМВД. Здесь школьникам рассказали о том, как полиция обеспечивает общественный порядок. 


 

– В УМВД выражают надежду, что все получившие паспорта юные туляки вырастут достойными гражданами России и, возможно, изберут своей профессией службу в полиции, – отметили в пресс-службе ведомства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +1
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