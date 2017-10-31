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Жители Тульской области могут оформить сделки с недвижимостью в МФЦ

Жители Тульской области могут оформить сделки с недвижимостью в МФЦ

Самые популярные государственные услуги территориального Управления Росреестра можно получить в многофункциональных центрах.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует обращаться за получением соответствующих государственных услуг в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В регионе работают 36 центров и 111 удаленных рабочих мест МФЦ, в которых предоставляются услуги Росреестра. Среди них:

  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
  • государственный кадастровый учет недвижимого имущества, 
  • предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Все МФЦ работают в режиме «одного окна», а срок передачи документов из центра в Управление Росреестра и направление готовых ответов в МФЦ для передачи заявителям не превышает двух дней.

Всего в сентябре через тульские МФЦ было подано 22349 заявлений на государственную регистрацию и кадастровый учет и 9232 запросов на предоставление сведений из ЕГРН. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 0
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