Жители Тульской области могут оформить сделки с недвижимостью в МФЦ

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует обращаться за получением соответствующих государственных услуг в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В регионе работают 36 центров и 111 удаленных рабочих мест МФЦ, в которых предоставляются услуги Росреестра. Среди них:

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

государственный кадастровый учет недвижимого имущества,

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Все МФЦ работают в режиме «одного окна», а срок передачи документов из центра в Управление Росреестра и направление готовых ответов в МФЦ для передачи заявителям не превышает двух дней.

Всего в сентябре через тульские МФЦ было подано 22349 заявлений на государственную регистрацию и кадастровый учет и 9232 запросов на предоставление сведений из ЕГРН.