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В новомосковском отделе ГИБДД при оформлении ДТП умер мужчина

В новомосковском отделе ГИБДД при оформлении ДТП умер мужчина

Одному из водителей внезапно стало плохо. Полицейские оказали ему доврачебную помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

В 16.28 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение, что в помещении ОГИБДД по городу Новомосковску скончался 60-летний мужчина.

По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, во время оформления ДТП с участием двух легковых транспортных средств одному из водителей внезапно стало плохо:

Андрей Ярцев

Находившиеся в здании сотрудники ГИБДД, оказали мужчине необходимую доврачебную помощь, однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предположительная причина смерти – инфаркт миокарда.

В настоящее время по данному факту в УМВД России по Тульской области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:39 +1
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