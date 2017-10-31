В Туле прошел турнир по рубке шашкой
Некоторые участники прибыли на соревнования в традиционной казачьей справе.
28 октября в Туле прошел второй открытый областной турнир по рубке шашкой. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из нашего региона и Московской области. Среди участников были 28 членов Федерации рубки шашкой и девять новичков.
Некоторые участники прибыли на соревнования в традиционной казачьей справе, что несомненно украсило праздник.
На соревнованиях было несколько площадок: первая — для начального уровня и категории У-7, У-6 — статическая линейная рубка (белые, желтые темляки – тесьмы с кистью на эфесе ручного холодного оружия); и вторая — для категорий У-4, У-3, У-2, У-1 (зеленые, синие, коричневые и черные темляки).
«Линейка» предусматривала рубку:
- лоза по меткам,
- мишень на стойке спереди,
- лоза под конусом,
- канат по меткам,
- укол мишени на стойке прямой и боковой,
- на мощность, пучок из 3-х лоз по меткам,
- вывешенная мишень.
Для членов Федерации категории У-4 и выше предстояло посостязаться в трех дисциплинах: парная динамическая рубка «Кватергон» (рубка лозы по меткам, под конусом, рубка мишени на стойке спереди), рубка на мощность пучков лоз, а также рубка линейки мишеней на стойке спереди.
В турнире впервые приняли участие военнослужащие Тульской 106 ВДД. Ребята выступили достойно и уверенно. В состязании по метанию ножа представитель ВДВ Янькин Михаил занял 1 место, 2 место — Тетерин Алексей ФРШ, 3 место – Осипов Василий, ФРШ.
Итоги соревнований по рубке — У-7, У-6, «начальный уровень»:
- Боков Алексей Геннадьевич, ТРО ФРШ, желтый темляк.
- Вельмезев Сергей Михайлович, ТРО ФРШ, желтый темляк.
- Гладских Кирилл Витальевич, ТРО ФРШ, белый темляк.
Чемпиону турнира вручили солдатскую шашку азиатского типа образца 1834 года «Нижегородка» К-11.
В категории участников У-4, У-3, У-2, У-1 в общем зачете по трем видам состязательности места распределились следующим образом:
- Лебедев Олег Борисович, ФРШ МО, коричневый темляк.
- Тетерин Алексей Валерьевич, ФРШ МО, зеленый темляк.
- Семенов Валерий Сергеевич, ФРШ МО, зеленый темляк.
Победителю и призерам вручены медали, дипломы и кубки.