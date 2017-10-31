В Туле прошел турнир по рубке шашкой

Некоторые участники прибыли на соревнования в традиционной казачьей справе.

28 октября в Туле прошел второй открытый областной турнир по рубке шашкой. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из нашего региона и Московской области. Среди участников были 28 членов Федерации рубки шашкой и девять новичков.

Некоторые участники прибыли на соревнования в традиционной казачьей справе, что несомненно украсило праздник.

На соревнованиях было несколько площадок: первая — для начального уровня и категории У-7, У-6 — статическая линейная рубка (белые, желтые темляки – тесьмы с кистью на эфесе ручного холодного оружия); и вторая — для категорий У-4, У-3, У-2, У-1 (зеленые, синие, коричневые и черные темляки).

«Линейка» предусматривала рубку:

лоза по меткам,

мишень на стойке спереди,

лоза под конусом,

канат по меткам,

укол мишени на стойке прямой и боковой,

на мощность, пучок из 3-х лоз по меткам,

вывешенная мишень.

Для членов Федерации категории У-4 и выше предстояло посостязаться в трех дисциплинах: парная динамическая рубка «Кватергон» (рубка лозы по меткам, под конусом, рубка мишени на стойке спереди), рубка на мощность пучков лоз, а также рубка линейки мишеней на стойке спереди.

В турнире впервые приняли участие военнослужащие Тульской 106 ВДД. Ребята выступили достойно и уверенно. В состязании по метанию ножа представитель ВДВ Янькин Михаил занял 1 место, 2 место — Тетерин Алексей ФРШ, 3 место – Осипов Василий, ФРШ.

Итоги соревнований по рубке — У-7, У-6, «начальный уровень»:

Боков Алексей Геннадьевич, ТРО ФРШ, желтый темляк. Вельмезев Сергей Михайлович, ТРО ФРШ, желтый темляк. Гладских Кирилл Витальевич, ТРО ФРШ, белый темляк.

Чемпиону турнира вручили солдатскую шашку азиатского типа образца 1834 года «Нижегородка» К-11.

В категории участников У-4, У-3, У-2, У-1 в общем зачете по трем видам состязательности места распределились следующим образом:

Лебедев Олег Борисович, ФРШ МО, коричневый темляк. Тетерин Алексей Валерьевич, ФРШ МО, зеленый темляк. Семенов Валерий Сергеевич, ФРШ МО, зеленый темляк.

Победителю и призерам вручены медали, дипломы и кубки.