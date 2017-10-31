Туляков приглашают на военную службу по контракту

Кандидаты сами могут выбрать регион прохождения службы. Предусмотрено обеспечение жильём и вещевым имуществом.

В Тульской области проводится набор граждан на военную службу по контракту в войсковые части тульского гарнизона и других регионов России.

Военная служба по контракту гарантирует:

достойное и своевременное денежное содержание (от 20 тысяч рублей),

жилищное обеспечение (квартира за счет государства),

обеспечение вещевым имуществом,

получение бесплатного профильного образования,

социальное, страховое, медицинское и пенсионное обеспечение,

службу в любом регионе нашей страны (есть возможность выбора).

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Коминтерна, д. 28, кабинет 335, тел.: 56-19-90, 8 (920) 770-90-80.