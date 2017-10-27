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За оскорбление пристава жительнице Щёкино грозит серьезный штраф
Фото rk.karelia.ru

За оскорбление пристава жительнице Щёкино грозит серьезный штраф

Инцидент произошел 18 сентября 2017 года.

В Щёкино возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в публичном оскорблении судебного пристава.

Следствие установило, что 18 сентября 2017 года в Щёкинском районном суде женщина публично нецензурно высказалась в адрес судебного пристава, тем самым унизив его честь и достоинство.

За это ей грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:00 +1
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