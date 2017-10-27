Сотрудники УФНС расскажут тулякам о налоговом контроле

К участию в публичных обсуждениях приглашаются все желающие.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области проведёт очередные публичные обсуждения результатов работы подразделения. Мероприятие на тему «Налоговый контроль в современных реалиях: открытый диалог» состоится 8 ноября в конференц-зале УФНС по адресу: ул. Тургеневская, д. 66.

Участвовать в публичных обсуждениях вопросов контрольной деятельности будут представители Правительства Тульской области, региональной Торгово-промышленной палаты и общественных организаций, а также журналисты и налогоплательщики.

В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы проведения выездных налоговых проверок, а также нюансы контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники и надзора за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

К участию приглашаются все желающие. Начало мероприятия – в 11.00. Заявить о своём участии необходимо по телефону: 35-94-34. Вопросы для обсуждения также можно отправить на адрес: ufnscontrol@mail.ru до 1 ноября.