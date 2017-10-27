новости
новости
Регистрация
Сотрудники УФНС расскажут тулякам о налоговом контроле

Сотрудники УФНС расскажут тулякам о налоговом контроле

К участию в публичных обсуждениях приглашаются все желающие.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области проведёт очередные публичные обсуждения результатов работы подразделения. Мероприятие на тему «Налоговый контроль в современных реалиях: открытый диалог» состоится  8 ноября в конференц-зале УФНС по адресу: ул. Тургеневская, д. 66.

Участвовать в публичных обсуждениях вопросов контрольной деятельности будут представители Правительства Тульской области, региональной Торгово-промышленной палаты и общественных организаций, а также журналисты и налогоплательщики.

В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы проведения выездных налоговых проверок, а также нюансы контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники и надзора за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

К участию приглашаются все желающие. Начало мероприятия – в 11.00. Заявить о своём участии необходимо по телефону: 35-94-34. Вопросы для обсуждения также можно отправить на адрес: ufnscontrol@mail.ru до 1 ноября.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
обсуждение работы УФНСналоговый контрольналогипроверки налоговойУФНС России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За оскорбление пристава жительнице Щёкино грозит серьезный штраф
За оскорбление пристава жительнице Щёкино грозит серьезный штраф
Прокуратура Ленинского района проведет антинаркотическую прямую линию
Прокуратура Ленинского района проведет антинаркотическую прямую линию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.