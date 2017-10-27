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При пожаре в частном доме в Арсеньево пострадал мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в частном доме в Арсеньево пострадал мужчина

В здании полностью обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

В 17.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в Арсеньево, на улице Колхозной.

На место происшествия были направлены два пожарных расчета. Прибыв на место в 17.23, они справились с огнём за семь минут. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Пострадал мужчина – житель дома. Он отравился угарным газом, но угрозы для жизни нет. Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
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Место
Тульская областьАрсеньево

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