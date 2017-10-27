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Тульская гимнастка привезла три медали с Всероссийского турнира
Фото Федерации спортивной гимнастики России.

Тульская гимнастка привезла три медали с Всероссийского турнира

Соревнования прошли во Владимире.

Во Владимире прошел Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева. На соревнования приехало рекордное количество спортсменов: более 250 девушек и 170 юношей из 41 региона России.

Тульская гимнастка Елена Лиходольская по программе МС завоевала три серебряные медали: в многоборье, в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

Поздравляем нашу спортсменку!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +2
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