Фото Федерации спортивной гимнастики России.
Тульская гимнастка привезла три медали с Всероссийского турнира
Соревнования прошли во Владимире.
Во Владимире прошел Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева. На соревнования приехало рекордное количество спортсменов: более 250 девушек и 170 юношей из 41 региона России.
Тульская гимнастка Елена Лиходольская по программе МС завоевала три серебряные медали: в многоборье, в вольных упражнениях и в опорном прыжке.
Поздравляем нашу спортсменку!
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