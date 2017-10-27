Туляки смогут получить консультацию эндокринолога и диетолога
В Ваныкинской больнице пройдет День открытых дверей.
28 октября с 9.00 до 13.00 в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им.
В рамках акции «Здоровое питание — здоровая нация» все желающие смогут пройти обследование, получить консультации эндокринолога и диетолога.
В 11.00 в холле второго этажа главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения минздрава Тульской области Юлия Викторовна Моторенко прочтет лекцию на тему «Основы рационального питания».
В день приема обращаться в регистратуру Центра здоровья, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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