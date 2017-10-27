новости
новости
Регистрация
Туляки смогут получить консультацию эндокринолога и диетолога

Туляки смогут получить консультацию эндокринолога и диетолога

В Ваныкинской больнице пройдет День открытых дверей.

28 октября с 9.00 до 13.00 в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина (ул. Смидович, 12) пройдет День открытых дверей.

В рамках акции «Здоровое питание — здоровая нация» все желающие смогут пройти обследование, получить консультации эндокринолога и диетолога.

В 11.00 в холле второго этажа главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения минздрава Тульской области Юлия Викторовна Моторенко прочтет лекцию на тему «Основы рационального питания».

В день приема обращаться в регистратуру Центра здоровья, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
диетологэндокринологДень открытых дверей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Общественники Новомосковска приняли резолюцию по улучшению атмосферы
Общественники Новомосковска приняли резолюцию по улучшению атмосферы
В Туле на улице Болдина произошла страшная авария
В Туле на улице Болдина произошла страшная авария
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.