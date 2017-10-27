Туляки смогут получить консультацию эндокринолога и диетолога

В Ваныкинской больнице пройдет День открытых дверей.

28 октября с 9.00 до 13.00 в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина (ул. Смидович, 12) пройдет День открытых дверей.

В рамках акции «Здоровое питание — здоровая нация» все желающие смогут пройти обследование, получить консультации эндокринолога и диетолога.

В 11.00 в холле второго этажа главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения минздрава Тульской области Юлия Викторовна Моторенко прочтет лекцию на тему «Основы рационального питания».

В день приема обращаться в регистратуру Центра здоровья, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.