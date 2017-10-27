Под Тулой житель Пскова ограбил инкассатора: его задержали спустя 1,5 года

Подозреваемый в грабеже задержан в результате совместных оперативных мероприятий тульского и псковского угро.

Дерзкое преступление было совершено в поселке Рождественский в мае 2016 года. Неизвестный на тот момент мужчина ворвался в здание почты во время нахождения там инкассатора, схватил инкассаторскую сумку и скрылся на автомобиле.

Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Тульской области проводили оперативные мероприятия по установлению личности похитителя.

Проверялись лица, как проживающие на территории региона, так и за его пределами. В ходе проделанной работы полицейские получили сведения, что мужчина, возможно, причастный к грабежу, проживает в Пскове.

При дальнейшей проверке его участие в открытом хищении инкассаторской сумки подтвердилось.

В ходе совместных мероприятий с коллегами из УМВД России по Псковской области 43-летний неработающий подозреваемый был задержан. Он признался в содеянном.

В отделе полиции «Ленинский» УМВД России по Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж).