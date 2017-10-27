Полицейские в Туле задержали террориста, находившегося в международном розыске
Сотрудники региональных управлений УМВД и УФСБ задержан 44-летний гражданин одной из республик Средней Азии.
Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и экстрадиции за участие в деятельности экстремистской организации на территории своей страны.
Известно, что разыскиваемый на протяжении 18 лет был активным участником террористической организации, активно пропагандировал экстремистские идеи, в том числе создание Исламского халифата на территории Центральной Азии.
Он принимал участие в различных встречах членов организации.
Посредством социальной сети завербовал и привлек к финансированию незаконной деятельности ряд граждан своей республики.
Сотрудники УМВД России по Тульской области и УФСБ России по Тульской области получили оперативную информацию, что разыскиваемый с августа 2017 года скрывается в Туле. В ходе проведенной проверки эти сведения подтвердились. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции.