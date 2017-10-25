Скандал в Туле: Что происходит с Алисой Толкачевой и РЭМС?

Адвокаты Алисы Толкачевой обжаловали постановление об аресте. Их апелляционная жалоба пока не рассмотрена.

Напомним, на днях Пролетарский районный суд Тулы избрал меру пресечения учредителю ОАО Фирма РЭМС Алисе Толкачевой. Сейчас Толкачева находится в международном розыске. По некоторым данным, она уже год не проживает в Туле и находится за пределами страны — в Азербайджане.

Алису Толкачеву обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — это крупное мошенничество с использованием служебного положения. А также причинение имущественного ущерба (без цели хищения) в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием — п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Что вменяют Толкачевой

По эпизоду о мошенничестве бывшего мэра Тулы, учредителя РЭМС обвиняют в изготовлении (совместно с неустановленными лицами) протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и выставление на основании сфабрикованных документов счетов жильцам дома.

Также следствие считает, что РЭМС не перечислило более 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за поставленные ресурсы, без цели хищения.

Всего возбуждено 6 уголовных дел в отношении руководства РЭМС.

Какие меры приняты следствием и судом

1 сентября на 35 объектов имущества руководителя РЭМС Пролетарский районный суд наложил арест.

В отношении Алисы Толкачевой меры пресечения сначала избрано не было. Согласно представленным в суд документам, она уехала из страны и находится в Азербайджане, где проходит лечение.

В июле 2017 года Толкачеву объявили в международный розыск.

Когда 20 октября суд избирал меру пресечения в отношении Толкачевой, ее справки о лечении не сыграли никакой роли: суд вынес заочное решение об аресте фигурантки дела и привести его в исполнение как только она вернется в Россию.

Кто такая Алиса Толкачева

Биография Алисы Евгеньевны довольно насыщенная. Родилась в Туле, закончила химбио в Тульском «педе», работала учителем химии и биологии. Свою карьеру в сфере ЖКХ начала 1993 году.

Также закончила юрфак Тульского факультета юридического института МВД и Государственную академию Госслужбы при президенте РФ.

Была депутатом областной Думы (2002−2004 г. г.) от ЛДПР, одно время даже возглавляла тульскую ячейку этой партии.

С 31 марта 2010 года была избрана главой Тулы, но уже от «Единой России». Стала первым в истории города мэром-женщиной. Ее мэрство продолжилось год.

А вы РЭМСы не попутали? — У вас какая управляющая компания? — У меня РЭМС. Обычный диалог для туляков. А вот какой именно РЭМС, не задумывались? Согласно базе данных юридических лиц, фирм с таким названием в городе предостаточно.

А начиналось все вот с этого РЭМСа, образованного еще в 1994 году путем преобразования из другой структуры:

Именно этот РЭМС сейчас находится в стадии банкротства.

Зачем так много РЭМСов? Этот же вопрос возник в 2015 году у руководителя областной ГЖИ Алексея Бирюлина (незадолго до того, как завертелась следственная машина). Приведем выдержку из публикации Myslo от 17.09.2015 г. :

«Основной проблемой сегодня, как оказалось, на рынке услуг управления многоквартирными домами является появление фирм-двойников.

Алексей Бирюлин Серьезную озабоченность вызывает появление фирм-двойников. Ряд УК получили лицензии, и тем не менее открываются новые УК, часто имеющие одни и те же названия и тот же адрес регистрации. Отличаются одной-двумя цифрами. На мой взгляд, такие факты — это высокий риск того, что владельцы могут перенаправлять деньги на счета зарегистрированных компаний. Долги у кампаний достаточно высоки.

В качестве примера тогда начальник ГЖИ назвал именно фирму РЭМС. ПО словам Бирюлина, в ГЖИ были предоставлены протоколы собраний, где жители обслуживаемых РЭМСом домов изъявили желание перейти из одной фирмы РЭМС в в другую, с таким же названием, но другим ИНН:

ОАО «Фирма «РЭМС», ИНН 7105014532, ОГРН 1027100687261, адрес: РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д. 79А,

ОАО «Фирма «РЭМС», ИНН 4025435138, ОГРН 1124025009646, адрес: РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д. 79А, 2.

Уже в сентябре 2016 года стало известно, что в Арбитражном суде началось банкротство ОАО Фирма РЭМС.

Долги перед ресурсоснабжающими организациями были колоссальными. Только ЗАО «Тулатеплосеть» фирма задолжала 77 млн рублей. ТНС энерго — почти 18 млн. А есть еще долги за газ.

В арбитраже сейчас рассматриваются с десяток дел по искам ресурсников к РЭМСу. Только от «Тулатеплосети» их 10.

Где деньги-то?

Если открыть банк данных исполнительных производств УФССП, там фирму РЭМС упоминают тоже довольно часто.

И еще много-много такого. Однако все исполнительные производства закрыты. В графе причина и дата прекращения исполнительного производства значится ст. 47 ч.1 п. 7 Закона «Об исполнительном производстве». Это означает, что из-за банкротства должника все исполнительные листы направлены арбитражному управляющему.

В стране чудес

Алиса Евгеньевна Толкачева личность в Туле известная. Но всюду ее сопровождают скандалы.

Через полгода после избрания Толкачевой мэром города, 13 ноября 2010-го, ее исключили из депутатской фракции «ЕР» в Тульской городской думе «за игнорирование решений Думы и дискредитацию». Депутаты собирали подписи за отставку мэра, потом попросили ее уйти добровольно.

21 февраля 2011 года на внеочередное заседание городской Думы депутаты предложили Алисе Толкачёвой добровольную отставку. Причинами назвали неисполнение вопросов местного самоуправления и неподписание решений городской думы.

25 февраля губернатор Тульской области Вячеслав Дудка поддержал инициативу депутатов об отставке мэра Тулы.

2 марта 2011 г. в ходе заседания Тульской гордумы 29 из 31 депутата проголосовали за отставку Толкачевой с поста мэра города.

Причем за пару часов до судьбоносного заседания Алиса Толкачева слегла с гипертоническим кризом.

То ли действительно заболела, то ли справка от врача для нее верный способ уйти от проблем.

Уже в августе 2011 года, когда в отношении губернатора Вячеслава Дудки возбудили дело о взятке, Алиса Толкачева «отомстила» ему за немилость такими словами:

- Это совершенно логичное и правомерное действие государства в отношении лиц, которые учавствуют в коррупционных схемах и являются их вдохновителями. Шесть лет правления Дудки являются большим уроном для Тульской области. Я как человек, знакомый с правоохранительной системой, обладающий некоторыми юридическими знаниями и имеющий соответствующий диплом, не предпочитала общаться с Вячеславом Дмитриевичем в последнее время. Девушке в моем положении стыдно общаться с человеком, у которого впереди большое уголовное будущее.

Теперь и у самой девушки, как выяснилось, будущее очень и очень туманно.

Имя Алисы Евгеньевны также связано еще с одним скандалом. На этот раз с недвижимостью.

В июне 2013 года жилхоз Зареченского района передал ЗАО «РЭМС» недвижимость, которой владела администрация города. Всего через два месяца ЗАО «РЭМС» за долги передало депутату гордумы Алисе Толкачевой большую часть этой недвижимости. Myslo писал об этом в 2013 году.

Приблизительная рыночная стоимость этой недвижимости (по средним тульским ценам, взятым в открытом доступе) составляла около 80 000 000 рублей. Но Алисе Толкачевой ее почему-то отдали в десять раз дешевле — всего за 6 700 000 рублей. Получается, по цене всего двух однокомнатных квартир в спальном районе Тулы из городской собственности ускользнуло имущества на аховую сумму.

Скандал начался еще в июне 2013 года, когда мену имущества обсуждали на городской думе. Бывшая глава города, а в тот момент депутат гордумы Алиса Толкачева просто забрала по суду у ЗАО «РЭМС» ценное и только что переданное городское недвижимое имущество (всего 16 позиций, из них склады и мастерские, а также колясочные на первых этажах девятиэтажек, которые впоследствии прекрасно годятся на продажу под комнатушки и офисы) общей площадью около 2625 кв. м, а также земельный участок площадью более 4380 кв. м. Полный список имущества — здесь.

Про лифты

Одним из эпизодов в уголовном деле по обвинению Алисы Толкачевой стала подделка протоколов собрания жильцов дома № 9 по ул. Кауля в Туле.

Напомним, жители одного из многоквартирных домов по ул. Кауля засомневались в законности проведения 12 января общего собрания собственников жилых помещений дома, управляющей компанией которого является ОАО Фирма РЭМС.

Неустановленное лицо изготовило протокол № 4 от 12 января внеочередного общего собрания собственников помещений в указанном доме. В документе поставлены подписи от имени председателя собрания и секретаря.

Согласно протоколу, участники приняли решение об оплате проведения неустановленных договором управления работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента «О безопасности лифтов». Сумма работ составила 103 840 рублей.

Оплату за данный вид работ из расчета 2 руб. 97 коп. за 1 квадратный метр общей площади квартиры за период с января по апрель УК включила жителям дома отдельной строкой в квитанции на оплату жилищно — коммунальных услуг в графу «оценка соответствия лифтов».

К слову, фирма РЭМС подала в суд и в арбитраже пытается признать договор с ИТЦ «Лифт-Сервис» недействительным. Заседание по просьбе истца отложили…