В Щёкино пьяная женщина зарезала своего отца

Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении под стражу.

Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Она подозревается в ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 октября в одной из квартир в Щёкино во время совместного распития спиртных напитков пьяная женщина поссорилась со своим отцом по поводу воспитания ее сына. В ходе ссоры дочь ударила отца ножом в грудь.

Работников скорой помощи вызвала супруга мужчины, которая также распивала спиртные напитки в квартире.

От полученных травм 59-летний потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении под стражу. Выясняются все обстоятельства преступления.