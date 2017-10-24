В Кимовске сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем
В отношении мужчины были составлены административные материалы.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области продолжают проводить рейды «Нетрезвый водитель».
Так, за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД провели масштабную проверку водителей в Кимовском, Суворовском районах и в Донском. Были выявлены более 50 административных правонарушений, среди которых:
- ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ- 5 (управление транспортным средством в состоянии опьянения);
- ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — 4 (не имея права управления);
- ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ — 4 (нарушение правил перевозки детей).
При проведении рейда в Кимовске один из водителей проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства. Инспекторы ДПС отправились за нарушителем в погоню.
После остановки автомобиля оказалось, что водитель находится в состоянии опьянения.
В отношении него были составлены административные материалы.
Подобные рейдовые мероприятия находятся на контроле у руководства УГИБДД и проводятся при их личном участии.
Если вы стали свидетелем или очевидцем, вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о совершающемся правонарушении в дежурные части ГИБДД:
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8 (4872) 32-45-00, 8 (4872) 32-45-02— ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле,
- 8 (4872)32-44-10 — ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.