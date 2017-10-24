В Кимовске сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Кадр из видео.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области продолжают проводить рейды «Нетрезвый водитель».

Так, за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД провели масштабную проверку водителей в Кимовском, Суворовском районах и в Донском. Были выявлены более 50 административных правонарушений, среди которых:

ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ- 5 (управление транспортным средством в состоянии опьянения);

ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — 4 (не имея права управления);

ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ — 4 (нарушение правил перевозки детей).

При проведении рейда в Кимовске один из водителей проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства. Инспекторы ДПС отправились за нарушителем в погоню.

После остановки автомобиля оказалось, что водитель находится в состоянии опьянения.

В отношении него были составлены административные материалы.

Подобные рейдовые мероприятия находятся на контроле у руководства УГИБДД и проводятся при их личном участии.

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Если вы стали свидетелем или очевидцем, вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о совершающемся правонарушении в дежурные части ГИБДД: