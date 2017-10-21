В тульском Заречье полицейские обнаружили три «резиновые» квартиры

За минувшие сутки Туле в Зареченском округе полицейские выявили три факта нарушений в сфере миграции. Безработный 23-летний молодой человек в своей квартире дома №9 по улице Курковая фиктивно поставил на учет шесть иностранных граждан. Безработный 36-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире дома №44 по улице М. Горького девять иностранцев. А ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний туляк фиктивно прописал в квартире дома №72-а по улице Демидовской 11 мигрантов.

Во всех случаях иностранцам не было предоставлено фактических мест для проживания. Таким образом, было нарушено действующее законодательство. Подозреваемые признались в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по результатам проверок будет решен вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.