В Туле открылся Музей резного наличника

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Мероприятие прошло в рамках VIII Всероссийской конференции по сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений.

21 октября на территории энтодвора «Тульский Левша», созданного на базе областного объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, прошел праздник в честь открытия интерактивного пространства «Плотницкая слобода» и музейно-выставочного комплекса «Тульский резной наличник». Там собраны образцы деревянного зодчества, украшавшие дома жителей области на рубеже 19−20 веков.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова и председатель областного комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов.

Заместитель министра культуры России Олег Рыжков:

- Музей тульского резного наличника — это часть большой работы по возрождению традиций, которые в течении столетий формировали наши предки. Это хорошо видно на примере той коллекции, которая собрана здесь. Это особая атмосфера. Я искренне надеюсь, что музей станет тем местом, где можно будет подпитываться вдохновением, в том числе и при постройке современных домов.

Вместе с юными воспитанниками фольклорно-этнографической студии «Дом» участники церемонии открытия стали первыми посетителями музейно-выставочного комплекса.

Сотрудники музея уверены, что на фоне развернувшегося в городе каменного строительства дома, украшенные резными наличниками, придают Туле особый колорит и являются важной частью русской национальной культуры.

Большой частью экспозиции стали архивные документы, рассказывающие о столярных мастерских в Тульской области и старинные плотницкие инструменты. С их помощью сотрудники комплекса планируют проводить мастер-классы и мастер-шоу по обработке дерева.

Гости познакомились с особенностями тульского деревянного зодчества и даже создали свой образец наличника.

В «Плотницкой слободе» Олег Рыжков и Вячеслав Федорищев выпилили сувенир-оберег, символ тепла и домашнего уюта.

В «Кузнецкой слободе» заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев вместе с мастером выковал на удачу гвоздь.

Еще одним необычным сувениром стала прародитель современного спиннера — традиционная тульская игрушка 19 века «Фурчалка».

В честь открытия новой слободы гостей праздника угощали тыквенной «кашей из топора» и чаем из жарового самовара.

Адрес музейно-выставочного комплекса «Тульский резной наличник»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.

Режим работы: по будням с 9.00 до 18.00.