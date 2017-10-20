В Туле вход в больницу на улице Дрейера представляет опасность для посетителей

На аварийное состояние входа в здание Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в Туле на улице Дреера обратили внимание читатели портала Myslo.

На почту прислали фотографии, красочно отражающие состояние здания:

порожки разрушились, колонны облупились, на крыше здания растут деревья, а штукатурка над входом отваливается кусками.

С проезжей стороны стена здания затянута несколько лет назад сеткой-баннером с нарисованными окошками, выгоревшими на солнце.

– Здание в таком состоянии находится уже много лет. Не помню, чтобы его ремонтировали. Но чтобы штукатурка падала с потолка – это уже прямая угроза жизни и здоровью посетителей! Другие здания, состояние которых менее аварийное, сегодня ремонтируются, а это, которое требует срочных работ, почему-то не ремонтируется! – возмущается Татьяна Иванушкина.

Помимо ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ в этом же здании располагается центр медосмотра для иностранных граждан.

Историческая справка

У дома, который сегодня находится в таком плачевном состоянии, история весьма богатая. Она берет свое начало еще в 18 веке. Здание украшает шестиколонный портик, сохранились два литых чугунных крыльца и такая же лестница на второй этаж с дубовыми перилами середины XIX века. Перекрытия первого этажа сделаны сводчатыми, так делали первые этажи в XVIII веке и в начале XIX.

Некогда роскошный особняк Никиты Демидова (дом №14 по набережной Дрейера) занимает целый квартал. Большой нарядный дом заводчика был великолепно отделан внутри, поэтому, бывая в Туле, в нем останавливались «высокие царствующие особы», например, Елизавета Петровна и Екатерина II. Когда в 1777 году учреждалась Тульская губерния, именно здесь размещались самые уважаемые гости и проходили многие организационные мероприятия и обеды.

Но жизнь этого украшения нашего города была недолгой: дом сгорел в 1779 году, пожарище было продано внуком Демидова – Никитой Акинфиевичем (одним из основателей Нескучного сада в Москве).

В 1790-х годах участок купил Андрей Баташев и построил там свой большой двухэтажный каменный дом с подвалом. В 1802 году в Туле по инициативе директора ТОЗа Семена Веницеева было открыто военное училище для детей неимущих дворян. Деньги на создание училища собирали всем миром, а дом пожертвовали Баташевы. Во время Отечественной войны 1812 года 14 кадетов, достигших 17-летнего возраста, были направлены в Тульское ополчение на офицерские должности.

В 1830 году училище было реорганизовано в Тульский Александровский кадетский корпус. Среди воспитанников училища были туляки, ставшие потом декабристами: Аврамов, Киреев, Лихарев, Чижов. Это училище окончил Юрий Лермонтов, отец великого русского поэта. Здесь учились будущий генерал Хрулев, один из руководителей обороны Севастополя во время Крымской войны; талантливый исследователь истории Кавказа и Кавказских войн Потто. В 1828-1834 гг. в кадетском корпусе преподавал первый историк тульского края Иван Федорович Афремов (1794-1866).

В 1835 году Тульский кадетский корпус был переведен в Орел, а в освободившемся здании до 1866 года существовала дворянская военная гимназия для детей от 8 до 12 лет.

В 1866 году только что созданные земские учреждения губернии взяли в свое ведение больницу Приказа общественного призрения. Земство немало сделало для улучшения медицины для народа. Оно купило здание бывшего дворянского кадетского корпуса на набережной Упы, наняло хороших врачей, в том числе доктора медицины Василия Преображенского. Современники называли его реформатором и организатором медицины в Туле.



Рудольф Дрейер,

родоначальник тульской династии врачей.

В 1880 году в Туле появился 24-летний доктор Рудольф Дрейер, который и стал ординатором терапевтического и инфекционного отделений губернской земской больницы (на берегу Упы). Этот опытный врач пользовался большой любовью и уважением туляков. Его отлично знали в Ясной Поляне и не раз приглашали к больному Льву Николаевичу Толстому. В любую погоду и время суток, пешком, отправлялся он туда, куда многие доктора отказывались прокладывать дорогу. Он шел и лечил бедняков бесплатно, за это в народе его называли «рабочим доктором».

Во времена губернской земской больницы к особняку были пристроены два крыла.

В 1924-1926 годах по инициативе врача Добросклонского была произведена основная реконструкция здания. Ветхие колонны разобрали, поставили новые. В годы Великой Отечественной войны больница стала госпиталем. До 1950 года она обслуживала жителей Зареченского района, а затем стала областной.

А сейчас здесь находится Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.