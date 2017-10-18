В Ясногорском районе мужчина убил соседа

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Полицейские Ясногорского района задержали местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве соседа.

На проезжей части одной из деревень Ясногорского района был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В результате оперативной работы полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 65-летний сосед погибшего.

Подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства и установления всех деталей произошедшего. В СУСК России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».