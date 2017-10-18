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При пожаре в Ясногорске погиб мужчина

При пожаре в Ясногорске погиб мужчина

По предварительной версии, мужчина был пьян.

Вечером 17 октября 2017 года на улице Железнодорожной в Ясногорске загорелась одна из квартир. При пожаре погиб 43-летний хозяин квартиры. По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул с непогашенной сигаретой, что и привело к пожару. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:29 0
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Место
ЯсногорскТульская область

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