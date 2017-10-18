При пожаре в Ясногорске погиб мужчина

Вечером 17 октября 2017 года на улице Железнодорожной в Ясногорске загорелась одна из квартир. При пожаре погиб 43-летний хозяин квартиры. По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул с непогашенной сигаретой, что и привело к пожару. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.