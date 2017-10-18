Главный судебный пристав Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

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Звоните сегодня, 18 октября, по телефону 71-71-90 с 17.00 до 18.00

Сегодня, 18 октября, в редакции Myslo на вопросы читателей ответит руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закир Муратов и его заместитель Екатерина Неменущая.

Прямая линия состоится с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.

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