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Главный судебный пристав Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo
Фото r71.fssprus.ru

Главный судебный пристав Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Звоните сегодня, 18 октября, по телефону 71-71-90 с 17.00 до 18.00

Сегодня, 18 октября, в редакции Myslo на вопросы читателей ответит руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закир Муратов и его заместитель Екатерина Неменущая.

Прямая линия состоится с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.

Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:35 0
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