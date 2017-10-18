Фото r71.fssprus.ru
Главный судебный пристав Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo
Звоните сегодня, 18 октября, по телефону 71-71-90 с 17.00 до 18.00
Сегодня, 18 октября, в редакции Myslo на вопросы читателей ответит руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закир Муратов и его заместитель Екатерина Неменущая.
Прямая линия состоится с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.
Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью.
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