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В Ясногорском районе пьяная внучка ударила свою бабушку ножом в спину

В Ясногорском районе пьяная внучка ударила свою бабушку ножом в спину

Пожилой женщине нанесен тяжкий вред здоровью.

И.о. прокурора Ясногорского района утвердил обвинительное заключение в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).

В ходе предварительного следствия установлено, что 11 августа ночью подозреваемая пришла домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пьяной девушке сделала замечание ее бабушка. Однако внучке это не понравилось, она взяла с кухни нож и пять раз ударила пенсионерку в спину.

Пожилой женщине нанесен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 0
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