В Туле неизвестный напал на несовершеннолетнюю девочку

Вчера около 15.00 в Привокзальном округе Тулы в доме по улице Белкина было совершено противоправное деяние в отношении несовершеннолетней девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 132 ч. 4 «Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как стало известно Myslo, молодой человек пытался произвести действия сексуального характера. Однако девочка сумела убежать от преступника домой. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы, который выбежал за ним.

Органы внутренних дел обращаются к гражданам об оказании помощи в раскрытии данного преступления.

Приметы подозреваемого: на вид 16−19 лет, рост около 165−170 см, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы тёмные короткие, вытянутое лицо. Был одет в серую куртку с зелёными вставками и брюки чёрного цвета.

Особые приметы: выпирают верхние кончики ушей.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан, узнавших данного молодого человека или же имеющим какие-либо сведения о его местонахождении, сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам 32−48−02,32−49−00, 32−49−02 или 02.

Следственное управление сообщает, что данный факт является единичным, аналогичных преступлений на территории города Тулы не зафиксировано.

Потерпевшая девочка находится дома, при совершении преступления ей не было причинено никаких повреждений. В настоящее время ведутся активные поиски преступника.