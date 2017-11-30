В Туле продолжаются поиски педофила, напавшего на девочку на ул. Белкина

Кадр из видео.

Подозреваемый до сих пор не найден.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски педофила, который в октябре напал на несовершеннолетнюю девочку на улице Белкина в Туле.

Молодой человек пытался произвести действия сексуального характера. Однако девочка сумела убежать от преступника домой. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы, который выбежал за ним.

Был составлен фоторобот.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Позже появилось видео подозреваемого.

еще один случай

8 ноября, утром в Туле на улице Первомайской неизвестный мужчина в подъезде напал на несовершеннолетнюю. К счастью, девочка не пострадала — когда педофил стал распускать руки, она закричала и этим спугнула преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения. Его также разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

куда звонить?

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанных людей, сообщить по телефонам 8 (4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области), 32-48-02, 32-49-00, 32-49-02 или 02.