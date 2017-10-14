В Заокском районе сгорел дачный дом

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись пять сотрудников МЧС.

14 октября 2017 года в 7.00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачного дома в поселке Шеверняево Заокского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-42 и ПЧ-107. В 7.15, пожарные приступили к ликвидации горения. Спустя 14 минут огонь был ликвидирован.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.