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На трассе «Дон» в Киреевском районе сгорела грузовая «Газель»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На трассе «Дон» в Киреевском районе сгорела грузовая «Газель»

Пожарные справились с огнём за три минуты. Никто не пострадал.

В 13.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании фургона «Газель», находящегося на 205-м километре трассы «Дон» в Киреевском районе.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-82. Прибыв на место через пять минут после вызова, пожарные приступили к ликвидации горения. На это ушло ещё три минуты.

В результате машина полностью выгорела. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается – возможно, автомобиль загорелся из-за замыкания проводки.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 +2
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Тульская областьКиреевский район

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