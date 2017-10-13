На трассе «Дон» в Киреевском районе сгорела грузовая «Газель»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные справились с огнём за три минуты. Никто не пострадал.

В 13.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании фургона «Газель», находящегося на 205-м километре трассы «Дон» в Киреевском районе.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-82. Прибыв на место через пять минут после вызова, пожарные приступили к ликвидации горения. На это ушло ещё три минуты.

В результате машина полностью выгорела. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается – возможно, автомобиль загорелся из-за замыкания проводки.