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В Туле состоялся региональный слёт Российского движения школьников
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле состоялся региональный слёт Российского движения школьников

В мероприятии приняли участие более 45 делегаций из 10 муниципальных образований области.

На базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества прошел первый региональный стартовый слет «РДШаг». Его посетили 280 членов Российского движения школьников – более 45 делегаций из 10 муниципальных образований Тульской области.

Перед началом мероприятия была организована работа фотозоны «Эмоджи», интерактивной зоны «Забор гласности» и «Джаст дэнс», призовой зоны «Знатоки РДШ». Также ребята приняли участие в сквозной игре «Познакомились_на_РДШаг».

После торжественного открытия участники продолжили работать на десяти площадках слета: «Медиашкола», областной профильный лагерь «Медиазона», региональный форум помощников вожатых «В галстуке», «Лидер XXI: социальное проектирование», «Здоровый образ жизни», военно-патриотический клуб «Тулизар», патриотическая акция «Молодежный десант», парад юнармейских отрядов, ЭКОсоветы, «Добрый РДШтаб», «Волонтеры медики».

По итогам работы площадок наиболее активные участники были награждены памятными значками. На закрытии мероприятия были подведены итоги работы слета, состоялось торжественное награждение школ, которые ведут активную работу по развитию Российского движения школьников в городе Туле.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +2
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