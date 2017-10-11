В Туле на улице Кирова серьезное ДТП с перевертышем

Фото Lexus650 и Леонида Почекина.

11 октября около 22.20 на пересечении улиц Кирова и Замочной в Туле (напротив дома №28) столкнулись «УАЗ-Патриот» и «Хонда-Сивик». От удара «УАЗ» вылетел на газон, задел три дерева и перевернулся на бок, а «Хонда» осталась на проезжей части. В иномарке сработали подушки безопасности.

По информации очевидцев, «УАЗ» двигался по улице Кирова в сторону центре города. Он притормозил на перекрестке и в этот момент в него влетела «Хонда».

На момент публикации новости к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД, полиции и вневедомственной охраны. Инспектор ДПС сообщил без подробностей, что в аварии есть пострадавшие.

Сейчас информация уточняется в областном ГИБДД.