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В Туле на улице Кирова серьезное ДТП с перевертышем
Фото Lexus650 и Леонида Почекина.

В Туле на улице Кирова серьезное ДТП с перевертышем

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.

11 октября около 22.20 на пересечении улиц Кирова и Замочной в Туле (напротив дома №28) столкнулись «УАЗ-Патриот» и «Хонда-Сивик». От удара «УАЗ» вылетел на газон, задел три дерева и перевернулся на бок, а «Хонда» осталась на проезжей части. В иномарке сработали подушки безопасности.

По информации очевидцев, «УАЗ» двигался по улице Кирова в сторону центре города. Он притормозил на перекрестке и в этот момент в него влетела «Хонда».

На момент публикации новости к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД, полиции и вневедомственной охраны. Инспектор ДПС сообщил без подробностей, что в аварии есть пострадавшие.

Сейчас информация уточняется в областном ГИБДД.

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Автор: Юлия Королева, вчера, в 22:58 +5
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