Как действовать, если нет возможности выплачивать кредит?

Основных правил два: не пытаться убежать от проблем и иметь финансовую подушку безопасности.

Кредит – удобный инструмент, с помощью которого можно решить многие проблемы. Но что делать, если возникли непредвиденные обстоятельства – например, вы лишились работы? Как поступить, чтобы не испортить кредитную историю?

Ситуация неприятная, но паниковать не стоит. Действуйте обдуманно, взвешивая свои решения. Прежде всего, вы вправе письменно обратиться к руководству кредитной организации, выдавшей кредит, с просьбой о реструктуризации задолженности с приложением документов, свидетельствующих о временном ухудшении финансового положения. Кроме того, есть возможность рефинансирования кредитов. По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, стоит попытаться договориться со своим кредитором:

Дмитрий Новиков Чем раньше вы к нему обратитесь до просрочки платежа, тем больше шансов на то, что удобное всем участникам решение будет найдено. Это могут быть кредитные каникулы, в течение которых вы будете платить только проценты, увеличение срока кредита и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа, либо рефинансирование дорогих кредитов с помощью более дешевых.

Имейте в виду, что идти вам на уступки – право, а не обязанность кредитора. Кредит – это договорные отношения, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно, поэтому вся полнота ответственности лежит на заемщике и кредиторе. Договариваться в первую очередь нужно им, ведь даже Банку России законом запрещено вмешиваться во взаимоотношения кредитора и должника.

Чтобы снизить подобные риски, постарайтесь иметь небольшую «финансовую подушку безопасности» – например, три ежемесячных платежа по кредиту.