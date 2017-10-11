Погода в Туле 12 октября: хмуро и дождливо

Эксперты обещают умеренный ветер и до 11 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм). Ветер ночью южный, днём юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 2 до 7 градусов тепла, днём – до +11. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.