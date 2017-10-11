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В Туле завершается ремонт ливневки в Могилевском сквере
Фото из архива Myslo.

В Туле завершается ремонт ливневки в Могилевском сквере

Напомним, что после дождей вода постоянно затапливала трамвайные пути.

Ремонт ливневой канализации в Туле в Могилевском сквере начался в конце августа. Согласно условиям контракта, завершиться он должен 30 ноября. Стоимость работ оценивается в 4 млн рублей.
 
- В связи с тем, что исполнение составляет около 60%, есть все основания полагать, что работы закончатся быстрее, — рассказал сегодня журналистам начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин.
 
Он отметил, что ливневые колодцы в том месте, где проводятся работы, находятся в исправном состоянии, из них вода поступает в трубу, которая проходит по улице Рязанской. Она практически полностью разрушена корневой системой деревьев. Из-за этого воду она не принимала.
 
- Колодцы наполнялись, вода переливалась через край и затапливала трамвайные пути. Сейчас меняется 460 метров трубы диаметром 500 мм. Попутно будут отремонтированы 11 дождеприемников на проспекте Ленина (от ул. 9 Мая до педуниверситета), — отметил Крыгин.
 
 
Кроме этого, сейчас ведётся ремонт ливневки на улице Советской, 9 и в Скуратово на улице Новоселов.
 
- Мы эту работу проводим регулярно. Но чаще затопления случаются не из-за нерабочего состояния ливневки, а из-за непрочищенной решётки, — пояснил Крыгин.
 
Что касается Красноармейского проспекта, то чиновник отметил, что когда в этом году проводился ремонт дороги, то параллельно велся ремонт и дождеприёмников. После ремонта, по словам Крыгина, вопросов по затоплению проспекта не возникало.
 
В целом же, о расширении сети ливневых канализацией пока речи не ведётся, в частности на улице Металлургов.
 
- Да, проблема затопления на этой улице известна. При ремонте дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» возможно такие работы провести, но на ближайшие два года разговоров о строительстве на Металлургов ливневой канализации не ведётся, — заявил Крыгин.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:07 +1
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