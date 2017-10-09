Дебошир с пистолетом в тульском кафе: «Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»

Фото Myslo.

По словам очевидцев, у мужчины, устроившим панику в пиццерии «Томато», были отношения с одной из сотрудниц.

Как стало известно корреспондентам Myslo, мужчина, угрожавший пистолетом официантке, частый гость в этом заведении. Сотрудники пиццерии рассказали, что «у него незаконченные отношения с одной из работниц. Но сегодня был пик его неадекватности».

Очевидцы рассказали, что когда мужчина угрожал застрелить официантку, он произнес фразу: «Вы думаете, 90-ые закончились? Они только начинаются!»

Напомним, что 9 октября, около 14.00 в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое, неизвестный мужчина угрожал официантке пистолетом.

По словам сотрудников кафе, дебоширы скрылись на автомобиле «Дэу Нексия» (предположительно, номер М956НС).

На момент публикации новости на месте работают полицейские.

- Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия в кафе на проспекте Ленина в Туле. Предпринимаются меры для выяснения личности мужчины, по предварительным данным, угрожавшего персоналу заведения предметом, похожим на пистолет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.