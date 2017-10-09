Туляки остались без воды из-за внепланового ремонта
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня, 9 октября, специалисты «Тулагорводоканала» ведут ремонтные работы по адресу Менделеевская, 6.
В связи с проведением внепланового ремонта до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам:
- ул. Менделеевская, 1, 5, 7, 9-б, 11, 2/8, 2, 4, 6, 9-а, 8, 15;
- ул. Тургеневская, 3, 5, 5-а, 7-а;
- ул. Советская, 53-а, 112, 124, 73к1;
- ул. Дзержинского, 73/17, 15к5, 15к4, 15к3, 15к6, 13, 10, 8, 6, 4, 2, 5;
- пер. Садовый;
- ул. Никитская 8, 4.
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