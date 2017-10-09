Туляки остались без воды из-за внепланового ремонта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 9 октября, специалисты «Тулагорводоканала» ведут ремонтные работы по адресу Менделеевская, 6.

В связи с проведением внепланового ремонта до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам: