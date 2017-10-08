В Киреевске осудили «жуткого» всадника, избившего пенсионера

Кадр из видео.

Эта история произошла еще в январе 2017 года.

5 октября мировой судья судебного участка № 25 Киреевского района вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего жителя Киреевска Сергея П. Суд признал его виновным в ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Суд установил, что 14 января 2017 на автодороге «Киреевск — Кузнецово» обвиняемый, находясь верхом на лошади, словесно угрожал пенсионеру и его жене. Затем Сергей П. избил 59-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения, имеющие согласно медицинскому заключению средней тяжести вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда Сергею П. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, пострадавшие обратились в редакцию Myslo за помощью — уголовное дело по их заявлению не могли возбудить более двух месяцев.

В тот вечер туляки Зинаида Васильевна и Вячеслав Гаврилович Ионовы ехали на своей «Ладе Калина» в деревню к родственникам.

- Я вел машину, — рассказывает Вячеслав Гаврилович. — Внезапно впереди прямо на нас из темноты выехали четверо охотников на конях. Рядом с лошадьми бежали собаки. Я начал уходить от столкновения, машину повело, боковой частью авто я все же задел одну из собак.

Собака не сильно пострадала, но один из всадников, 47-летний киреевский фермер Сергей П., начал конфликт. Не слезая с лошади, он ударил пенсионера по лицу.

По словам Зинаиды Васильевны, всадник начал бить ее супруга и наезжать на него лошадью, теснить, прижимать к машине.

- Все это снимал на автомате видеорегистратор, — продолжает Зинаида Васильевна.

Видео получилось поистине жутким:

Фермер спешился и начал бить Вячеслава Гавриловича по голове. Мужчина упал. Избиение продолжилось.

Когда к пенсионерам подъехала подмога, охотники умчались. Вячеслава Гавриловича отвезли в больницу, где он лечился более месяца.

Дело в полиции не возбудили, прислав «отказной».

По словам пострадавших, к ним в больницу приезжал родственник фермера, предлагал деньги. Они не взяли и обратились в редакцию Myslo.

Вскоре после публикации нашей статьи прокуратура заинтересовалась этим материалом. Дело все же возбудили.