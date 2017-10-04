В Тульской области стая бродячих собак перегрызла стадо коз

ЧП произошло сегодня утром в пос. Малые Озерки Щекинского района. Стая бродячих собак накинулась на пасущихся коз. Козы были на цепи, в связи с этим шансы выжить у животных были минимальны.

О случившемся в редакцию портала Myslo сообщила владелица животных Надежда.

– Произошло это между 7 и 8 часами утра. Я отвела коз на поле и повезла ребенка в школу. По возвращении узнала от мужа узнала о случившемся, – рассказала женщина. – Муж начал разгонять собак, они кинулись на него, он схватил палку и принялся ею отмахиваться. Только тогда они разбежались. Спустя минут 20 их соседка видела уже бегущих в сторону поселка Финский.

В хозяйстве у семьи было 10 коз альпийской и зааненской породы. В живых остались шесть животных, одну козу собаки утащили, еще одна осталась жива, но получила серьезные травмы. Приехавшие на вызов ветеринары оказали помощь животному, но отметили, что держать ее дальше в хозяйстве не целесообразно: собаки разорвали ей вымя.

– У нас все козы стояли на учете в ветеринарной станции, неделю назад им сделали ежегодную прививку, – добавила Надежда.

По словам женщины, собаки все были с бирками на ушах, стерилизованные.

– Мы неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить вопрос с бродячими собаками. Но результата не последовало. А если они нападут на ребенка, идущего со школы? Страшно! – говорит женщина.

Факт случившегося зафиксировали полицейские, которые приезжали на место ЧП.

Женщина намерена обратиться в суд с иском к администрации района о возмещении причиненного ущерба.

Кстати, это не первый случай агрессии со стороны бродячих собак. Так, в 2014 году 16 апреля в районе ул. Южной в Щекино был обнаружен труп 24-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стала острая кровопотеря, на его теле обнаружены множественные рваные раны. По предварительным данным, трагедия произошла в результате нападения на мужчину бездомных собак. По предварительной информации, около двух недель назад бродячая собака укусила школьницу, которая шла на занятия.

По факту случившегося в отношении должностных лиц администрации Щекинского района было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«По версии следствия, сотрудники администрации ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, связанные с регулированием численности безнадзорных животных, их отлову и содержанию. Допущенные нарушения повлекли гибель в Щекино 24- летнего мужчины, скончавшегося от нападения бродячих собак, вследствие причиненных ими множественных ран, головы, груди и конечностей, осложнившихся острой кровопотерей», – сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Еще один случай произошел в Алексине. Местный житель судился с администрацией за покусанного бродячими собаками сына.