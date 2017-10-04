В Туле клиенты УК «Жилкомхоз» второй месяц получают двойные квитанции за отопление

АО «Тулатеплосеть» с 1 августа в одностороннем порядке расторгла договор с ООО «Жилкомхоз». В редакцию Myslo обратился жительница дома №5 по 2-му проезду Металлургов. Она рассказала, что уже второй месяц получает двойные квитанции за отопление.

– За август мне пришли квитанции и от УК «Жилкомхоз», и от «ОЕИРЦ» с одной и той же суммой за отопление. В управлящей компании мне пояснили, что платить нужно по квитанции ОЕИРЦ, а из общей квитанции УК просто вычесть эту сумму, так я и поступила. Меня заверили, что никаких проблем, никаких долгов в их квитанциях по этому поводу не будет, мол, произведут перерасчет, — рассказывает тулячка.

В сентябре она вновь получила две квитанции от УК и ОЕИРЦ за отопление. Но в квитанции от ООО «Жилкомхоз» был указан долг за прошлый месяц.

– На каком основании мне ставят долг? Кстати, волшебным образом изменилась и сама квитанция от УК! Ранее по всем квитанциям от УК я платила через «Сбербанк-онлайн», система распознавала платеж в пользу УК « Жилкомхоз ». Но по штрих-коду квитанции за сентябрь мой платеж должен уйти в ООО «Расчетно-биллинговый центр», изменился и мой лицевой счет, — добавила читательница Myslo.

В «Тулатеплосети» подтвердили, что изначально управляющая компания была не против перевода жителей на прямые расчеты с ресурсовиком, минуя управляющую компанию. На сайте предприятия сообщается, что с сентября все потребители, живущие в домах, которыми управляет ООО «Жилкомхоз», должны оплачивать квитанцию ОЕИРЦ.

Получить комментарии у управляющей компании ООО «Жилкомхоз» не удалось: сотрудники не отвечают на звонки.

– По факту выставления двойных квитанций Государственная жилищная инспекция Тульской области начала проверку, – сообщил руководитель ведомства Алексей Бирюлин. - Ранее аналогичная проверка началась в отношении ООО «Славянка», чьи клиенты в сентября получили двойные квитанции за отопление . С этой компанией из-за долгов по инициативе ресурсоснабжающей организации в одностороннем порядке был расторгнут договор, теперь счет жителям выставляется напрямую.

Myslo просит прокуратуру Тульской области провести проверку по данному факту.