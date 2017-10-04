В Туле клиенты УК «Жилкомхоз» второй месяц получают двойные квитанции за отопление
Тех, кто заплатил за отопление напрямую «Тулатеплосети», управляющая компания записала в должники.
Кто перешел на прямые расчеты с Тулатеплосетью (если ваша УК в списке, значит, вы тоже должны платить напрямую «Теплосети»):
|
№ п/п
|
Наименование УК
|
Всего домов
|
Дата начала
|
Дата начала прямых расчетов
|
Кол-во домов (отопле-ние)
|
Кол-во домов
|
1
|
ООО УК «ОМД»
|
98
|
01.07.2017
|
01.10.2017
|
98
|
17
|
2
|
ООО УК «Башенка»
|
15
|
01.07.2017
|
01.07.2017
|
15
|
9
|
3
|
ООО «Косогорское ЖКХ»
|
35
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
35
|
5
|
4
|
ООО УК «ЖУК»
|
16
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
16
|
4
|
5
|
ООО УК «Жилкомхоз»
|
5
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
5
|
2
|
6
|
ООО УК «Фасад будущего»
|
81
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
81
|
3
|
7
|
ООО УК «Гарант»
|
9
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
9
|
2
|
8
|
ООО УК «Платоновский лес»
|
9
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
7
|
9
|
9
|
ООО УК «ЖЭК Тульский дом»
|
8
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
8
|
8
|
10
|
ООО «УКС г. Тулы»
|
11
|
01.09.2017
|
11
|
11
|
ООО «Славянка»
|
15
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
15
|
7
|
12
|
ООО УК «ЖКХ-Гарант»
|
3
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
3
|
3
|
13
|
ООО «Астек»
|
31
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
31
|
8
|
14
|
ООО «Инверсия+»
|
4
|
01.09.2017
|
4
|
нет
|
15
|
ООО «Альянс»
|
99
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
99
|
24
|
16
|
ООО «Движение»
|
15
|
01.10.2017
|
15
|
нет
|
17
|
ООО «ЖСК»
|
6
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
6
|
6
|
18
|
«Индустрия сервиса»
|
15
|
01.09.2017
|
15
|
нет
|
19
|
ООО «Вега»
|
2
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
2
|
2
|
20
|
ООО «Зеленый город»
|
14
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
14
|
1
|
21
|
ООО «Белый Парус»
|
2
|
01.10.2017
|
01.10.2017
|
2
|
2
|
22
|
ООО «МегаПолис»
|
1
|
01.09.2017
|
01.09.2017
|
1
|
1
|
23
|
ООО «Уютный Дом»
|
1
|
01.08.2017
|
01.08.2017
|
1
|
1