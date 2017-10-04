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В Туле клиенты УК «Жилкомхоз» второй месяц получают двойные квитанции за отопление

В Туле клиенты УК «Жилкомхоз» второй месяц получают двойные квитанции за отопление

Тех, кто заплатил за отопление напрямую «Тулатеплосети», управляющая компания записала в должники.

АО «Тулатеплосеть» с 1 августа в одностороннем порядке расторгла договор с ООО «Жилкомхоз». В редакцию Myslo обратился жительница дома №5 по 2-му проезду Металлургов. Она рассказала, что уже второй месяц получает двойные квитанции за отопление.
 
– За август мне пришли квитанции и от УК «Жилкомхоз», и от «ОЕИРЦ» с одной и той же суммой за отопление. В управлящей компании мне пояснили, что платить нужно по квитанции ОЕИРЦ, а из общей квитанции УК просто вычесть эту сумму, так я и поступила. Меня заверили, что никаких проблем, никаких долгов в их квитанциях по этому поводу не будет, мол, произведут перерасчет, — рассказывает тулячка.
 
В сентябре она вновь получила две квитанции от УК и ОЕИРЦ за отопление. Но в квитанции от ООО «Жилкомхоз» был указан долг за прошлый месяц.
 
– На каком основании мне ставят долг? Кстати, волшебным образом изменилась и сама квитанция от УК! Ранее по всем квитанциям от УК я платила через «Сбербанк-онлайн», система распознавала платеж в пользу УК «Жилкомхоз». Но по штрих-коду квитанции за сентябрь мой платеж должен уйти в ООО «Расчетно-биллинговый центр», изменился и мой лицевой счет, — добавила читательница Myslo.
 
В «Тулатеплосети» подтвердили, что изначально управляющая компания была не против перевода жителей на прямые расчеты с ресурсовиком, минуя управляющую компанию. На сайте предприятия сообщается, что с сентября все потребители, живущие в домах, которыми управляет ООО «Жилкомхоз», должны оплачивать квитанцию ОЕИРЦ.
 
Получить комментарии у управляющей компании ООО «Жилкомхоз» не удалось: сотрудники не отвечают на звонки. 
 
– По факту выставления двойных квитанций Государственная жилищная инспекция Тульской области начала проверку, – сообщил руководитель ведомства Алексей Бирюлин. - Ранее аналогичная проверка началась в отношении ООО «Славянка», чьи клиенты в сентября получили двойные квитанции за отопление. С этой компанией из-за долгов по инициативе ресурсоснабжающей организации в одностороннем порядке был расторгнут договор, теперь счет жителям выставляется напрямую.
 
Myslo просит прокуратуру Тульской области провести проверку по данному факту.
 
 

Кто перешел на прямые расчеты с Тулатеплосетью (если ваша УК в списке, значит, вы тоже должны платить напрямую «Теплосети»):

№ п/п

Наименование УК

Всего домов

Дата начала
прямых расчетов
отопление

Дата начала прямых расчетов
(горячее водоснаб-жение)

Кол-во домов (отопле-ние)

Кол-во домов
(гор. водоснаб-жение)

1

ООО УК «ОМД»

98

01.07.2017

01.10.2017

98

17

2

ООО УК «Башенка»

15

01.07.2017

01.07.2017

15

9

3

ООО «Косогорское ЖКХ»

35

01.08.2017

01.08.2017

35

5

4

ООО УК «ЖУК»

16

01.08.2017

01.08.2017

16

4

5

ООО УК «Жилкомхоз»

5

01.08.2017

01.08.2017

5

2

6

ООО УК «Фасад будущего»

81

01.08.2017

01.08.2017

81

3

7

ООО УК «Гарант»

9

01.08.2017

01.08.2017

9

2

8

ООО УК «Платоновский лес»

9

01.09.2017

01.09.2017

7

9

9

ООО УК «ЖЭК Тульский дом»

8

01.09.2017

01.09.2017

8

8

10

ООО «УКС г. Тулы»

11

01.09.2017

  

11

  

11

ООО «Славянка»

15

01.09.2017

01.09.2017

15

7

12

ООО УК «ЖКХ-Гарант»

3

01.09.2017

01.09.2017

3

3

13

ООО «Астек»

31

01.09.2017

01.09.2017

31

8

14

ООО «Инверсия+»

4

01.09.2017

  

4

нет

15

ООО «Альянс»

99

01.09.2017

01.09.2017

99

24

16

ООО «Движение»

15

01.10.2017

  

15

нет

17

ООО «ЖСК»

6

01.09.2017

01.09.2017

6

6

18

«Индустрия сервиса»

15

01.09.2017

  

15

нет

19

ООО «Вега»

2

01.09.2017

01.09.2017

2

2

20

ООО «Зеленый город»

14

01.09.2017

01.09.2017

14

1

21

ООО «Белый Парус»

2

01.10.2017

01.10.2017

2

2

22

ООО «МегаПолис»

1

01.09.2017

01.09.2017

1

1

23

ООО «Уютный Дом»

1

01.08.2017

01.08.2017

1

1

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:45 +1
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