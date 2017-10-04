Зачем в Щекинском районе вырубают столетние сосны

Фото andrey_ka.

Министерство природных ресурсов и экологии не видит нарушений в уничтожении деревьев в Крюковском лесничестве.

4 октября в блоге «Народный журналист» была опубликована информация о вырубке деревьев в Щекинском районе. Пользователь портала Myslo andrey_ka рассказал, что в лесничестве чуть южнее деревни Труново его коллега обнаружил спиленные сосны.

Изучив годовые кольца, мужчина сделал вывод о том, что деревьям уже больше 135 лет.

Автор блога недоумевает, кто и почему уничтожает лес:

- Если это санитарная вырубка, то почему же обрубленные ветви сосен такие зелёные, а кора на спиленных стволах такая крепкая? Кто выдал разрешение на вырубку этих деревьев, а если вовсе незаконная, то куда смотрят представители власти?

Корреспондент Myslo направил запрос в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, и вот что удалось выяснить.

Оказалось, что заготовка древесины на указанной территории осуществляется арендатором на законном основании.

Еще 17 сентября 2015 года между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и ООО «Видар» был заключен договор аренды с видом использования лесов «заготовка древесины».

- На данном лесном участке (квартал 130 выдел 3, Крюковское участковое лесничество, ГУ ТО «Плавское лесничество»), запланирована и проводится добровольно-выборочная рубка, — пояснили Myslo в министерство природных ресурсов и экологии ТО.

Добровольно-выборочная рубка — выборочная рубка, при которой вырубают, в первую очередь, деревья фаутные (с повреждениями), перестойные, спелые с замедленным ростом, а также сопутствующие породы и деревья главных пород, достигшие спелости и мешающие росту и развитию молодого поколения, для своевременного использования древесины и сохранения защитных и средообразующих свойств леса.