В Одоеве вынесен приговор рецидивисту, совершившему пять преступлений

Неоднократно судимый 31-летний мужчина проведёт пять лет в колонии особого режима.

Одоевским районным судом вынесен обвинительный приговор ранее неоднократно судимому 31-летнему жителю села Воскресенское Дубенского района.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ноябре прошлого года осужденный, будучи в подпитии избил железным ломом двоих своих собутыльников. В феврале 2017 года мужчина поссорился со своей знакомой, ударил её ножкой стула по голове и угрожал женщине убийством.

Спустя месяц уголовник проник в дачный домик, сломав замок металлическим прутом и украл электрический триммер. При этом мужчина не раз нарушал правила административного надзора.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии особого режима.