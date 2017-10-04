новости
новости
Регистрация
В Одоеве вынесен приговор рецидивисту, совершившему пять преступлений

В Одоеве вынесен приговор рецидивисту, совершившему пять преступлений

Неоднократно судимый 31-летний мужчина проведёт пять лет в колонии особого режима.

Одоевским районным судом вынесен обвинительный приговор ранее неоднократно судимому 31-летнему жителю села Воскресенское Дубенского района.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ноябре прошлого года осужденный, будучи в подпитии избил железным ломом двоих своих собутыльников. В феврале 2017 года мужчина поссорился со своей знакомой, ударил её ножкой стула по голове и угрожал женщине убийством.

Спустя месяц уголовник проник в дачный домик, сломав замок металлическим прутом и украл электрический триммер. При этом мужчина не раз нарушал правила административного надзора.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии особого режима.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениярецидивистприговор судаугроза убийствомизбиениекражапрокуратура
Место
Тульская областьДубенский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники тульской администрации обследуют дома, оставшиеся без тепла
Сотрудники тульской администрации обследуют дома, оставшиеся без тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.