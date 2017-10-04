Сотрудники тульской администрации обследуют дома, оставшиеся без тепла

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники администрации Тулы проводят комиссионные обследования домов, в которых жители жалуются на отсутствие тепла. Самой распространённой причиной стало завоздушивание отопительной системы. Оно зафиксировано по следующим адресам:

ул. Первомайская, 10,

пр-т Ленина, 111,

пр. Ленина, 118,

ул. Новомосковская, 27,

ул. Генерала Маргелова, 9.

Работы в этих домах уже завершены, подача тепла восстановлена. В доме по адресу: ул. Оружейная, 36/ ул. 9 Мая, 12, ещё ведутся работы.

В доме № 21 по 6-му Полюсному проезду и в доме № 22 по ул. Серебровской, по данным управляющих компаний, отопление запущено в штатном режиме.

На Калужском шоссе, д. 3 и в доме № 120 по проспекту Ленина в подвалах произошли порывы системы теплоснабжения, последствия аварий уже устранены. Коммунальщики также работают на ул. М. Горького в посёлке Косая Гора – подачу тепла планируют возобновить до конца дня.

Жильцы дома № 38 по ул. Ак. Павлова замерзают из-за того, что в одной из квартир батареи установлены не по утвержденному проекту – требуется перезапуск отопления. В доме № 12 по ул. 9 Мая и в доме № 20-Б по ул. Смидович произошли протечки – для устранения неполадок специалистам пришлось отключить подачу тепла.

По состоянию на 17.00 тепло подаётся в 3087 домов. К этому времени на «горячие линии» по вопросам отопления поступило 596 звонков от жителей. Управляющие компании и коммунальные службы в десятидневный срок обязаны наладить все системы.