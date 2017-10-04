новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульской администрации обследуют дома, оставшиеся без тепла
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники тульской администрации обследуют дома, оставшиеся без тепла

В большинстве случаев причиной отсутствия отопления является завоздушивание труб и аварийные порывы.

Сотрудники администрации Тулы проводят комиссионные обследования домов, в которых жители жалуются на отсутствие тепла. Самой распространённой причиной стало завоздушивание отопительной системы. Оно зафиксировано по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 10,
  • пр-т Ленина, 111,
  • пр. Ленина, 118,
  • ул. Новомосковская, 27,
  • ул. Генерала Маргелова, 9.

Работы в этих домах уже завершены, подача тепла восстановлена. В доме по адресу: ул. Оружейная, 36/ ул. 9 Мая, 12, ещё ведутся работы.

В доме № 21 по 6-му Полюсному проезду и в доме № 22 по ул. Серебровской, по данным управляющих компаний, отопление запущено в штатном режиме.  

На Калужском шоссе, д. 3 и в доме № 120 по проспекту Ленина в подвалах произошли порывы системы теплоснабжения, последствия аварий уже устранены. Коммунальщики также работают на ул. М. Горького в посёлке Косая Гора – подачу тепла планируют возобновить до конца дня.

Жильцы дома № 38 по ул. Ак. Павлова замерзают из-за того, что в одной из квартир батареи установлены не по утвержденному проекту – требуется перезапуск отопления. В доме № 12 по ул. 9 Мая и в доме № 20-Б по ул. Смидович произошли протечки – для устранения неполадок специалистам пришлось отключить подачу тепла.

По состоянию на 17.00 тепло подаётся в 3087 домов. К этому времени на «горячие линии» по вопросам отопления поступило 596 звонков от жителей. Управляющие компании и коммунальные службы в десятидневный срок обязаны наладить все системы. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 0
Другие статьи по темам
Событие
Запуск отопленияотопительный сезонотоплениенет теплахолодные батареи
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоеве вынесен приговор рецидивисту, совершившему пять преступлений
В Одоеве вынесен приговор рецидивисту, совершившему пять преступлений
Житель Одоевского района подозревается в незаконном отстреле косуль
Житель Одоевского района подозревается в незаконном отстреле косуль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.