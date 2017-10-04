В Щёкинском районе ищут родственников погибшего красноармейца

Младший сержант Василий Симонов погиб в 1943 году и был опознан благодаря медали «За отвагу».

Поисковики из Орловской области просят помочь в поисках родственников младшего сержанта Красной Армии Василия Игнатьевича Симонова 1923 года рождения. Останки воина найдены летом на территории Белгородской области. Опознать погибшего удалось благодаря медали «За отвагу».

Младший сержант Симонов был призван Верховским военкоматом и погиб 6 июля 1943 года под Белгородом. Сначала семья бойца проживала в селе Дичня Орловской области, а в 1952 году переехала в Щёкино.

Известно, что у Василия Симонова была мать Вера Тимофеевна и четыре сестры – Анна, Евдокия, Мария и Пелагея. Старший брат Дмитрий тоже пропал без вести – последние данные о нём датированы ноябрём 1943 года.

Если вы располагаете данными о возможных родственниках Василия Игнатьевича Симонова – сообщите координатору поиска.