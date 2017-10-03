В Туле разборки бывших зэков закончились убийством

2 октября в Туле у одного из домов по улице Михеева было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате совместных согласованных действий сотрудников региональных управлений СКР и органов внутренних дел преступление удалось раскрыть по горячим следам. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство с отягчающими обстоятельствами, 40-летний житель Тулы.

По версии следствия, во время совместного распития алкоголя в кафе между двумя знакомыми произошла ссора.

Мужчины сравнивали условия отбывания наказания в местах лишения свободы каждого из них.

Знакомые вышли на улицу, и подозреваемый нанес принесенным из кафе ножом множество ударов потерпевшему по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульского области, подозреваемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.