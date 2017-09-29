Писатели «Большой книги» рассказали в Туле, почему зарубежные авторы популярнее российских

В Тульскую область на три дня приехали лауреаты и финалисты национальной литературной премии в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции».

Какую и главное – почему литературу предпочитают современные читатели? С какими трудностями приходится сталкиваться автору? С чем приходится конкурировать книге? На эти и многие другие вопросы искали ответы туляки вместе с авторами-победителями и финалистами национальной литературной премии «Большая книга».

В нашем регионе официальным партнером проекта «Большая книга - встречи в провинции» является ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 28 сентября Myslo удалось побывать на встрече с писателями, организованной на базе университета. Гости, кстати, приехали не с пустыми руками.

В подарок библиотеке педуниверситета они привезли 50 книг из списка «Большой книги».

Владимир Панин

– Университет, не только образовательный и научный, но и культурный центр. Подобные проекты очень важны для студентов, которые ощущают свою причастность к разным сферам жизни, – считает ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Владимир Панин. – Можно учиться на программиста, но любить хорошую литературу, и в университете есть возможность встретиться с лучшими писателями. У нас сильные филологические традиции. Существует читательский клуб, где студенты сами выбирают книгу для обсуждения и потом говорят о ней. Книги из списка национальной премии многим интересны.

Итоги премии 2017 года еще не подведены, сейчас идет читательское голосование. Результаты будут подведены в ноябре.

Авторы, чьи произведения в разные годы вошли в список Большой книги приехали на два дня в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» в Тульскую область. Литературная жизнь в Туле достаточно насыщенная, но за ее пределы она выходит достаточно редко. В рамках проекта как раз этот пробел будет восполнен.

В рамках насыщенной программы с 27 по 29 сентября в регионе проходят серия встреч с писателями. Гостями Тулы и области стала Марина Степнова (лауреат премии «Большая книга» 2012 года с романом «Женщины Лазаря»), Саша Филипенко (финалист премии «Большая книга» 2016 года с романом «Травля») и Шамиль Идиатуллин (финалист премии Большая книга 2017 года с романом «Город Брежнев»).

Открытые встречи с читателями состоялись в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в музее-усадьбе А.С. Хомякова, в Новомосковской центральной городской библиотеке и в музейном комплексе «Куликово поле». В Молодежном центре «Свободное пространство» прошла лекция и мастер-класс «Как стать писателем и надо ли это делать?»

Шамиль Идиатуллин – Мы никогда не были самой читающей нацией в мире, раньше скорее выдавали желаемое за действительное. Но сейчас ситуация стала ещё печальнее. По последним данным статистики, за последний год примерно 70% граждан нашей страны прочитали менее одной книги, – Шамиль Идиатуллин.

Если оглянуться на двадцать лет назад, то у книги практически не было альтернативы. Сейчас же она конкурирует с фильмами, телепередачами, видео- и компьютерными играми, а также различными гаджетами.

Самый верный способ изменить статистику и увеличить количество читающих в нашей стране – привить именно юному поколению привычку читать. Потому что именно подростки от 12 до 17 лет – наиболее читающая часть жителей. Если книга за этот период становится для них неотъемлемой частью жизни, то будучи взрослыми, они уже с ней не расстаются. И здесь уже на втором плане стоит, что именно они читают. Хотя и это не маловажно.

Но зачастую очень сложно определиться с выбором книги. Приходя в магазин, действительно буквально разбегаются глаза от пестроты обложек и фамилий. На какой же остановиться? Иногда ответ на этот вопрос дает «сарафанное радио», когда подруга/друг порекомендует прочитать, но не всегда литературные вкусы совпадают… Другой источник информации о книжных новинках критики-журналисты или блогеры, но и им не всегда стоит доверять – они могут в рамках рекламной акции поддерживать того или иного автора по контракту с издательством. И тут на помощь приходит литературная премия.

– «Большая книга», которую мы представляем, – это 15 фамилий в коротком списке и 30 в длинном. 30 книг за год способен каждый, – уверен Шамиль. – Когда я понимаю, что выпал из литературного мира и увлекся своими делами или читаю переводную литературу, и совершенно не читаю нашу, то беру список «Большой книги» и читаю все подряд. Что-то нравится, что-то нет, но это всегда литература высшего качества, в этом списке каждый найдёт что-то, что ему придётся по душе.

Шелест страниц, их неповторимый запах, – бумажная книга создает особую атмосферу. Но если есть трудности с доставкой, то в случае с перечнем «Большой книги» решен.

Полный список размещен в бесплатном доступе на площадках интернет-библиотек: Литрес, ReadRate и Bookmate.

Здесь их может прочитать любой, поставить свою оценку произведению и таким образом повлиять на результаты литературной премии.

Саша Филипенко – Книжный рынок у нас не так развит, как хотелось бы. Национальная литературная премия «Большая книга» для нас, авторов интересна не только потому, что это шанс получить признание (хотя и этого тоже хочется всем), но это, прежде всего, возможность рассказать о себе. Потому что другого способа заявить о себе часто нет, – поясняет Саша Филипенко. – Например, во Франции СМИ очень много рассказывают о литературе и ее новинках. Например, утреннее шоу, повар замешивает омлет и в процессе рассказывает о книге, которая недавно вышла. Или вечернее шоу, наподобие нашего «Вечерний Ургант», куда приходят только писатели. А в субботу можно посмотреть программу, где пять писателей рассказывают о пяти книжных новинках этой недели. Аналогичные вещи есть и на радио. Подкасты радиопрограммы о книгах имеет огромное количество скачиваний, что не может не свидетельствовать о том, что французы действительно интересуются литературой.

Кроме предпочтений самих издательств при выборе издаваемой ими литературы и дефиците площадок для общения автора с читателями. Но есть и еще одна проблема: по статистике, зарубежные авторы более популярны у российской публики. Почему? Возможно привычка оглядываться на запад, а может быть нежелание читать о своих проблемах…

– Но нашу литературу надо читать. Потому что важно знать, что лучшие умы, таланты и перья страны пишут и как осмысляют и рефлексируют проблемы именно нашего народа, как они нам подсказывают пути выживания, – уверен Шамиль Идиатуллин.

По окончании встречи участники смогли поговорить с авторами лично, а также получить автограф.