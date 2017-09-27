За лето около тысячи туляков остались без газа

В Тульской области прошли масштабные мероприятия по снижению уровня задолженности за газоснабжение. Их проводили работники газовых служб совместно с судебными приставами и сотрудниками правоохранительных органов.

По состоянию на 1 мая суммарный долг туляков за газ составлял почти 200 млн рублей. За три месяца эта сумма снизилась до 97,7 млн рублей. Прекращено газоснабжение более чем 970 абонентов, имеющих просроченные долги за голубое топливо. С начала года остались без газа 2283 неплательщика, общая задолженность которых составляет 23 млн рублей.

Отключение газа – самая жесткая для должника мера ответственности за неоплату. Для возобновления подачи газа, помимо основного долга и пеней собственнику придётся оплатить работы по повторному подключению к газовой сети – от 2 до 15 тысяч рублей.

Если должник не допускает работников газовых служб для отключения газового оборудования, отключение производится с помощью перемонтажа газовой сети и разрытия подземного газопровода. В таком случае новое подключение обойдётся почти в 100 тысяч рублей.