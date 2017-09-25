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В Ясногорском районе пропала женщина

В Ясногорском районе пропала женщина

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Ясногорском районе в деревне Жежельна пропала женщина. 69-летняя Мария Вениаминовна Никитина 24 сентября ушла из дома в неизвестном направлении. 

Приметы: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы седые. 

Была одета: розовое платье, поверх платья черная юбка, на ногах галоши. 

Дезориентирована, возможна потеря памяти! Нуждается в медицинской помощи. 

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 0
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