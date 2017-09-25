В Ясногорском районе пропала женщина

В Ясногорском районе в деревне Жежельна пропала женщина. 69-летняя Мария Вениаминовна Никитина 24 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы седые.

Была одета: розовое платье, поверх платья черная юбка, на ногах галоши.



Дезориентирована, возможна потеря памяти! Нуждается в медицинской помощи.