В Ясногорском районе пропала женщина
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Ясногорском районе в деревне Жежельна пропала женщина. 69-летняя Мария Вениаминовна Никитина 24 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы седые.
Была одета: розовое платье, поверх платья черная юбка, на ногах галоши.
Дезориентирована, возможна потеря памяти! Нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.
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